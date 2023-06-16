بوتين: إنتاج الطاقة في روسيا آخذ في الازدياد والمبيعات جيدة

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن إنتاج الطاقة في روسيا آخذ في الازدياد، ومبيعات موارد الطاقة عند مستويات جيدة.

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وجاء تصريح بوتين في كلمة بالجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، حيث قال: "يتم استبدال بعض الأسواق تدريجيا بأخرى، وهذه الخطوة تجبر الشركات الروسية على البحث عن لوجستيات وشركاء جدد".

كما أشار إلى أن وتيرة إيرادات روسيا باستثناء النفط والغاز، كانت أعلى من التوقعات، حيث ارتفعت في مايو الماضي بنسبة 28.5%.

وأضاف أن الحديث يجري عن إيرادات الموازنة الروسية غير المرتبطة بصادرات النفط والغاز، ولفت إلى أن هذه الإيرادات نمت في الفترة من يناير حتى مايو 2023 بنسبة 9.1% وهو أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات.

وانطلق منتدى بطرسبورغ في الـ14 من الشهر الجاري وسيستمر حتى الـ17 منه، لبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والاقتصادات الناشئة والعالم.

ويمثل المنتدى منصة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين، وقطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT