مصرف روسي يوسع جغرافية التحويلات بالعملات الوطنية إلى 25 دولة

قال أناتولي بيتشاتنيكوف نائب رئيس مصرف VTB الروسي، إن هذا المصرف العملاق قد يوسع جغرافية التحويلات بالعملات الوطنية لتصل إلى 25 دولة.

وأضاف في حديث له على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "في الوقت الراهن، نقوم بتنفيذ مثل هذه التحويلات بالعملات الوطنية في 11 دولة".

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وتابع بيتشاتنيكوف القول: "نحن نعتقد أنه بحلول نهاية العام الحالي، سنقوم بتوسيع جغرافية هذه التحويلات لتصل إلى 25 دولة".

وأشار نائب رئيس المصرف إلى أنه يمكن تحقيق ذلك في المقام الأول، على حساب الهند وتركيا.

وقال: "ولأغراض السياحة، يتزايد تدفق المواطنين الروس إلى هذه البلدان، وهناك تبادل نشيط للوفود، وكذلك رحلات العمل، والتجارة تنمو. لذلك هذا الأمر مطلوب فعلا".

المصدر: تاس