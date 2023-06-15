"المال ليس مهما".. مداخلة لوزير المالية الروسي تثير التفاعل في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

أثارت مداخلة لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تفاعلا واسعا بين المشاركين في حوار الاقتصاد الروسي، خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وفيما كان يناقش الفريق الاقتصادي للحكومة الروسية مسائل متعلقة باستراتيجية الضرائب والاستثمار في روسيا، قال الوزير الروسي إن "المال ليس مهما في الحياة"، ما أثار حالة من المرح ممزوجة بالدهشة بين الحاضرين.

وجاءت مداخلة الوزير الروسي بعد أن أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى أهمية تكيف المؤسسات والشركات مع الواقع الجديد من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، حيث قالت: "من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد، ليس المال هو المطلوب، وإنما تكيف المؤسسات".

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: نوفوستي