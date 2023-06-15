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خبير اقتصادي يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة

مال وأعمال

خبير اقتصادي يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة
Sputnik
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قال الخبير الاقتصادين أندريه كليباتش، كبير الاقتصاديين في مصرف VEB، إنه يوجد خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة في نهاية عام 2023 أو في بداية عام 2024.

وأشار الخبير، في حديث له على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن ذلك لن يؤثر على البنوك الكبيرة، ولكنه سيؤثر على مؤسسات الائتمان وشركات التأمين متوسطة الحجم.

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وأضاف: "إذا تحدثنا عن المخاطر بشكل عام، فإن احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي مرتفع، ولكنه سيحدث على الأرجح نهاية عام 2023 - بداية عام 2024. لا أعتقد أن هذا سيؤثر على البنوك الكبيرة، لكن البنوك متوسطة الحجم وأعمال التأمين ستتعرض لخسائر".

ووفقا له، هناك العديد من بؤر التوتر في الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي: تتزايد المخاوف من أزمة مصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا بعد انهيار عدد من البنوك الكبرى، كان أبرزها بنك كريدي سويس السويسري. في الوقت نفسه، يواصل المودعون سحب الأموال من مؤسسات الائتمان، كما تتزايد مشاكل خدمة القروض. بالإضافة إلى ذلك، تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة، أو أنها دخلت في حالة ركود كلية، كما حدث في الربع الأول من العام الجاري مع منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي.

المصدر: نوفوستي

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