في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. افتتاح جناح الإمارات

شهد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس، افتتاح جناح دولة الإمارات، التي تشارك بصفة ضيف شرف في الحدث الاقتصادي.

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وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الذي يترأس وفد بلاده في المنتدى.

ويضم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى، ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

ويشارك حاكم رأس الخيمة، في أعمال الجلسة الرئيسية للمنتدى، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال، والخبراء، وممثلي الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT