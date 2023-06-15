خبيرة روسية: الركود في الاقتصاد العالمي سيكون "معتدلا"

قالت مارينا تشيكوروفا رئيسة وكالة التصنيف "Expert RA"، إن التباطؤ في الاقتصاد العالمي سيتم وفقا لسيناريو معتدل إلى حد ما، وقد لا تلاحظ بعض المناطق في العالم حدوث الركود.

وأضافت الخبيرة، في حديث لها على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حتى الآن يسير التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وفقا لسيناريو معتدل إلى حد ما - والركود الحالي لا يذكرنا كثيرا بذلك الذي شهدناه في نصف القرن الماضي. علاوة على ذلك، قد لا تلاحظ بعض المناطق في العالم حدوث هذا الركود".

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ووفقا لها، توجد في الاقتصاد العالمي حاليا عدة نقاط إشكالية في آن واحد: حيث تتزايد المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا بعد انهيار عدد من البنوك الكبرى، كان أبرزها بنك Credit Suisse السويسري. وفي الوقت نفسه، يواصل المودعون سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان، كما تتزايد مشاكل خدمة القروض.

بالإضافة إلى ذلك، تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة، أو أنها دخلت في حالة ركود كلية، كما حدث في الربع الأول من العام الجاري مع منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي.

المصدر: نوفوستي