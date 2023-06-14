منتدى بطرسبورغ .. روسيا بتنوع شعوبها في جناح غازبروم (فيديو+ صور)  

عرضت شركة "غازبروم" الروسية في جناحها بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي متحفا يتضمن تماثيل عن شعوب روسيا.

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وفي مثال على تنوع وتلاحم الشعوب في روسيا عرضت "غازبروم" تماثيل بالألبسة التقليدية لشعوب روسيا.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

المصدر: RT