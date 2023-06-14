 
مباشر

منتدى بطرسبورغ .. روسيا بتنوع شعوبها في جناح غازبروم (فيديو+ صور)

مال وأعمال

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vi1t

عرضت شركة "غازبروم" الروسية في جناحها بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي متحفا يتضمن تماثيل عن شعوب روسيا.

إقرأ المزيد
"غازبروم" الروسية تصدر تقريرها المالي عن العام 2022

وفي مثال على تنوع وتلاحم الشعوب في روسيا عرضت "غازبروم" تماثيل بالألبسة التقليدية لشعوب روسيا.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة. 

منتدى بطرسبورغ .. روسيا بتنوع شعوبها في جناح غازبروم (فيديو+ صور)  
منتدى بطرسبورغ .. روسيا بتنوع شعوبها في جناح غازبروم (فيديو+ صور)  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا