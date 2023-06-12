وزير النقل السعودي يوضح الفرق بين "الخطوط السعودية" و"طيران الرياض"

كشف وزير النقل السعودي صالح الجاسر، الفرق بين طيران "الخطوط السعودية" وطيران "الرياض".





وفي تصريحات لـ"العربية"، أوضح صالح الجاسر قائلا: "طيران الرياض مركز عملياته الرياض، وسيربط الرياض بجميع مدن المملكة والعالم".

وأضاف: "طيران الخطوط السعودية، سيربط جدة بمدن المملكة والعالم".

واليوم الاثتين، شهدت سماء المملكة العربية السعودية، حدثا استثنائيا لتحليق أول طائرة تابعة لشركة طيران "الرياض" في أجواء الرياض.

وأجرى طيران "الرياض" اليوم جولة استعراضية في سماء العاصمة الرياض لإبراز هويته الجديدة، وشمل المسار بوليفارد رياض سيتي وجامعة الملك سعود وجامع الملك خالد وبرج الفيصلية والمربع.

المصدر: RT