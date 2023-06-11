عقب تلقيها خطابا من وزارة الطاقة.. "غازكو" السعودية تعلن أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز الجديدة

كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية "غازكو"، عن أسعار لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز الجديدة، على موقعها الرسمي .



وبينت "غازكو" أن سعر إعادة تعبئة خزان الغاز لكل لتر شامل ضريبة القيمة المضافة وغير شامل أجور النقل هو 0.95 ريالا.

وأوضحت الشركة أن السعر الجديد لإعادة تعبئة أسطوانة الغاز شامل الضريبة وغير شامل أجور النقل هو 19.85 ريالا بعد أن كان بـ 18.85 ريالا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازكو" تلقيها خطابا من وزارة الطاقة السعودية بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتبارا من 11 يونيو 2023، موضحة أن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

المصدر: RT