الإمارات تشهد 61 صفقة كبيرة بقيمة 20 مليار درهم

شهدت أسواق الأسهم في الإمارات تنفيذ 61 صفقة كبيرة ومباشرة على أسهم 13 شركة مدرجة بقيمة ناهزت 20 مليار درهم (نحو 5.45 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولي من 2023.

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واستنادا إلى بيانات رسمية حصلت عليها "وام" من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 1.62 مليار سهم منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية مايو الماضي.

وتم تنفيذ الصفقات على أسهم 9 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: "العالمية القابضة"، و"أدنوك للغاز"، و"ملتيبلاي"، و"أبوظبي الإسلامي"، و"الدار العقارية"، و"إشراق للاستثمار" و"غذاء القابضة"، و"حياة للتأمين"، و"العين الأهلية للتأمين"، و4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي وهي: " أمانات القابضة"، و"دبي التجاري"، و"الإمارات للمرطبات"، و"تعليم القابضة".

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 56 صفقة تم تنفيذها على عدد 1.036 مليار سهم بقيمة تجاوزت 19.1 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 5 صفقات على عدد 584.4 مليون سهم بقيمة 653.3 مليون درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام