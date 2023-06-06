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البنك الدولي يرفع توقعاته للتجارة العالمية

مال وأعمال

البنك الدولي يرفع توقعاته للتجارة العالمية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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رفع البنك الدولي بشكل طفيف توقعاته لنمو التجارة العالمية في العام 2023، حيث يتوقع البنك الآن زيادة بنسبة 1.7% هذا العام.

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ووفقا لرسوم بيانية نشرها البنك الدولي فقد تم تعديل المؤشر بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2023.

وبالنسبة للعام المقبل 2024، يتوقع البنك الدولي أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 2.8 نقطة مئوية، وهو أقل بمقدار 0.6 نقطة مئوية عن تقديرات يناير 2023.

أما للعام 2025 فيتوقع البنك الدولي نمو التجارة العالمية بنسبة 3%، بينما زادت التجارة العالمية في العام الماضي 2022 بنسبة 6%.

المصدر: برايم

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