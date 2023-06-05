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الولايات المتحدة توسع عقوباتها على روسيا

مال وأعمال

الولايات المتحدة توسع عقوباتها على روسيا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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وسعت الولايات المتحدة عقوباتها التي تفرضها على روسيا، وطالت القيود 7 شخصيات جديدة وهيئة اعتبارية واحدة، وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين.

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ولم يكشف بيان وزارة الخزانة الأمريكية السبب وراء إدراج الأشخاص والكيان في العقوبات الأمريكية.

ويعني الإدراج في قوائم القيود الأمريكية حجز أصول هؤلاء الأفراد والمؤسسات الموجودة على الأراضي الأمريكية، وفرض حظر على التعامل معهم، وحظرهم من دخول الأراضي الأمريكية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وسع الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، من عقوباته على روسيا، حيث طالت شخصيات وشركات وقطاعات اقتصادية. من جهتها أكدت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وشركاتها.

المصدر: نوفوستي

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