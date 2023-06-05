سيارتو: مشروع محطة "باكس-2" الكهروذرية سينتقل قريبا إلى مرحلة البناء

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن الانتقال إلى مرحلة البناء المباشر لوحدتي طاقة جديدتين في إطار مشروع محطة "باكس-2" الكهروذرية، يجب أن يتم قريبا.

وأضاف الوزير بعد لقائه مع مدير عام شركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيوف، الذي وصل في زيارة عمل إلى بودابست: "قريبا سيبدأ تنفيذ أعمال تحضيرية واسعة النطاق أخرى في باكس، وهذا أمر مهم للغاية للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية وهو شرط أساسي لإنشاء قاعدة مضمونة لمحطة الطاقة النووية. سيتم تنفيذ هذه الأعمال في يوليو المقبل".

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وأوضح سيارتو أن الحديث يدور عن، وضع الأساس لبناء قاعدة لوحدة الطاقة الخامسة في المحطة، حيث يمكن أن يبدأ قريبا ما يسمى بصب الخرسانة الأولى.

وقال: "يعتبر صب الخرسانة الأولى، نقطة مهمة من الناحية الاستراتيجية في تنفيذ الاستثمارات" في مشروع باكس-2".

وذكر الوزير، أنه سيتم في نفس الوقت، وفقا للخطة، البدء في أعمال حفر حفرة الأساس لقاعدة وحدة الطاقة السادسة بالمحطة.

المصدر: تاس