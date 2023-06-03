وزير الطاقة السعودي يلتقى مع نظرائه من الإمارات والكويت والعراق

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في فيينا مع نظرائه من الإمارات والكويت والعراق، وذلك قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وذكر مراسل "تاس"، أن الوزير السعودي يقيم في فندق Park Hyatt في العاصمة النمساوية.

وصل وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني ووزير النفط الكويتي بدر الملا ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إلى هناك في صباح اليوم، قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.

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اجتماع أوبك الذي يعقد كل ستة أشهر لم يبدأ بعد. تم تأجيله في انتظار وزيري الطاقة السعودي والإماراتي. أما بقية وزراء الدول الأعضاء في المنظمة فقد وصلوا إلى مبنى سكرتارية أوبك.

يعقد هذا الاجتماع عشية الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك+ والذي سيعقد أيضا بحضور شخصي للوزراء في فيينا.

وقال مصدر في أحد الوفود لمراسل "تاس"، إن دول أوبك+ تدرس خيارات مختلفة للعمل بشأن معايير إنتاج النفط في اجتماع 4 يونيو، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج.

المصدر: تاس