استطلاع: معظم الأمريكيين يتوقعون تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن معظم الأمريكيين يتوقعون تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم.

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Numerator، فإن 78% من السكان يتوقعون تسارع وتائر التضخم، كما يتوقع 68% تردي الأوضاع الاقتصادية.

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وجرى الاستطلاع يوم 12 مايو الماضي، وشمل آراء 1025 مواطنا أمريكيا تتجاوز أعمارهم الـ 18 سنة.

وجدير بالذكر، أن الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 4.9% بمعدل سنوي. وبالمقارنة مع شهر مارس ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%.

المصدر: إنترفاكس