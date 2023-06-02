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استطلاع: معظم الأمريكيين يتوقعون تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم

مال وأعمال

استطلاع: معظم الأمريكيين يتوقعون تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم
Globallookpress Li Jianguo/XinHua
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أظهر استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن معظم الأمريكيين يتوقعون تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم.

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Numerator، فإن 78% من السكان يتوقعون تسارع وتائر التضخم، كما يتوقع 68% تردي الأوضاع الاقتصادية.

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وجرى الاستطلاع يوم 12 مايو الماضي، وشمل آراء 1025 مواطنا أمريكيا تتجاوز أعمارهم الـ 18 سنة.

وجدير بالذكر، أن الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 4.9% بمعدل سنوي. وبالمقارنة مع شهر مارس ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%.

المصدر: إنترفاكس

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