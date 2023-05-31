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أوكرانيا تحصل على منحة قدرها 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة

مال وأعمال

أوكرانيا تحصل على منحة قدرها 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة
Legion-Media
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أكدت وزارة المالية الأوكرانية الحصول على منحة قدرها 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة، يوم الأربعاء.

وأشارت الوزارة الأوكرانية إلى أن الأموال ستخصص لتغطية نفقات الميزانية، وخصوصا دفع الرواتب والمعاشات الاجتماعية.

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وأضافت وزارة المالية أنها حصلت على ما مجموعه 6 مليارات دولار من الدعم المالي من الولايات المتحدة في عام 2023.

وفي سياق متصل أعلن صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، أن مجلس مدرائه التنفيذيين سيدرس تقديم الشريحة الثانية من القروض لأوكرانيا بحجم 900 مليون دولار في إطار آلية الاقتراض الموسع المتفق عليها في مارس الماضي.

المصدر: تاس

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