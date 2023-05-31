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مصر.. وزارة المالية تكشف عن حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي

مال وأعمال

مصر.. وزارة المالية تكشف عن حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي
Gettyimages.ru
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أعلنت منى ناصر مساعدة وزير المالية إن حوالي 112 كيلو غراما من الذهب دخلت مصر منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج. 

وقالت ناصر في تصريحات على قناة "دي أم سي"، إن القادمين من الخارج يجب عليهم الإفصاح عن كمية الذهب التي بحوزتهم.

وأوضحت أن إعلان القادمين عن كميات الذهب "يأتي لدواعي الحصر ليس أكثر".

وأضافت أن "القادمين من الخارج يجلبون معهم السبائك الذهبية وغالبًا يكون مكتوبا عليها العيار والوزن".

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وأصدرت الحكومة المصرية بداية شهر مايو الحالي قرارا أعفت بموجبه الذهب الذي بحوزة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على (المصنعية).

وأكدت الحكومة أن القرار سيبقى ساريا لمدة 6 أشهر.

ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد أن حقق مستوى تاريخيا غير مسبوق.

المصدر: صدى البلد

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