"جيتكس إفريقيا".. المغرب يحتضن معرضا دوليا في مجال التكنولوجيا بمشاركة روسيا

يحتضن المغرب المعرض الدولي "جيتكس إفريقيا"، المخصص للتكنولوجيا الرقمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني، بمشاركة حوالي 40 شركة روسية.

وحضر الحدث، الذي نظم تحت رعاية الملك المغربي محمد السادس، أكثر من 900 شركة، بالإضافة إلى وفود من مختلف المستويات من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك روسيا.

وقال ممثلو اللجنة المنظمة للحدث: "إن معرض جيتكس إفريقيا الدولي هو الحدث الأكبر والأكثر تأثيرا في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في إفريقيا... إنه عرض تكنولوجي حقيقي للقارة".

كما أكدوا أن أحد الأهداف الرئيسية للحدث هو "التفاعل المكثف والموجه نحو النتائج بين القطاعين العام والخاص حول مختلف قضايا الاقتصاد الرقمي".

وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري غيثة مزور عشية افتتاح المعرض، إن معرض جيتكس إفريقيا فرصة حقيقية لتعميق الجهود المبذولة والعمل المنجز في السنوات الأخيرة في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي".

وبحسب الوزيرة المغربية، يعول المغرب كثيرا، على هذا الحدث الكبير لاستقطاب كبار المستثمرين، وذلك من خلال المراهنة على "الكفاءات الشابة التي تبدع في المجالات الرقمية والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات".

ويشارك في الحدث حوالي 40 شركة من روسية، بما في ذلك "Kaspersky Lab JSC" و "Yango" و "Tsifra Group" و "Proteus Research and Development Center" و "Awatera" و "TKS JSC" و "SearchInform" و "BTI Group LLC".

يذكر أن معرض "جيتكس إفريقيا" الذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 31 مايو إلى 2 يونيو 2023، هو فرع لجيتكس العالمي، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم والذي يقام في دبي.

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المصدر: تاس