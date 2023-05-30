رئيسة بنك "بريكس" تدعو لتوسيع نطاق عمل بنك التنمية

دعت ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد، الذي أطلقته دول مجموعة "بريكس"، إلى توسيع نطاق عمل المؤسسة المالية.

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وقالت المسؤولة: "يجب علينا توسيع نطاق أنشطتنا وتعزيز دور البنك كمنصة للتعاون. سنفعل ذلك من خلال توسيع شبكة شركائنا وتنفيذ مشاريع تمويل مشتركة".

وأضافت أن بنك التنمية سيواصل التركيز على الاحتياجات المحددة للبلدان الأعضاء في مجموعة "بريكس" عند تمويل المشاريع، وأشارت إلى أن البنك يخطط لتمويل المزيد من المشاريع بالعملات المحلية من أجل "تقوية السوق المحلية وحماية المقترضين من مخاطر تقلبات العملة".

وتكتل "بريكس" يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي العام 2006، أنشأت روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التي تحولت بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها عام 2011 إلى "بريكس".

وتربط الدول الأعضاء اتفاقيات مصرفية ونقدية لتبادل العملات وزيادة التجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.

المصدر: تاس