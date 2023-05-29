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بما يشبه حبل مشنقة على عنقها..عارضة أزياء إيرانية تطالب بإيقاف الإعدام في بلادها (فيديوهات + صور)

مال وأعمال

بما يشبه حبل مشنقة على عنقها..عارضة أزياء إيرانية تطالب بإيقاف الإعدام في بلادها (فيديوهات + صور)
Globallookpress
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في احتجاج غريب من نوعه، قامت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري بتوجيه رسالة إلى شعب إيران في مهرجان "كان"، عن طريق فستانها.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحات الإخبارية العربية والأجنبية، صورا ومقاطع فيديو ظهرت فيه ماهلاغا جابري على السجادة الحمراء مرتدية فستانا أسود ضيقا، فيما كانت ياقته عبارة عن حبل بيج كان مربوطًا بفستانها على شكل حبل المشنقة.

وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت جابري مقطع فيديو وهي ترتدي الفستان، أشارت من خلاله إلى أنه يهدف إلى المطالبة بـ"إيقاف الإعدام" بإيران.

وكتبت: "الفيديو مكرس لشعب إيران.. تم تصميم فستاني بواسطة جيلا صابر، وتصوير الفيديو بواسطة جوي ستروتز".

وأكملت: "شكراً لكم على تحقيق رؤيتنا في الحياة.. شكر خاص لمديرتي ميهانه نجوين لجعل كل هذا ممكنا"، فيما ختمت بـ"هاشتاغ": "أوقفوا الإعدام في إيران".

المصدر: RT

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