مصر تحدد الأفلام الخاضعة للضريبة في دور العرض وكيف سيؤثر على سعر التذكرة

قررت مصر خلال الساعات القليلة الماضية، فرض مجموعة من الضرائب على دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا أو الباليه وعروض السيرك المصري.

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وقال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، إن رسم تنمية موارد الدولة على السينما (بقيمة 5%) لا يشمل كل دور العرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون حدد دور العرض التي تعرض الأفلام الأجنبية، وهي التي تكلف الدولة عملة صعبة لإتاحتها في البلاد.

وأشار إلى أنه لم تفرض زيادة على سعر تذكرة دخول الأفلام المصرية، كما أنه لم يتم المساس بسعر تذكرة المسارح، موضحا أن زيادة على سعر بقيمة 5% تقررت على عروض الأوبرا والباليه.

وفيما وصفت عزة مصطفى بأن فرض 5% يعتبر زيادة كبيرة، رد مساعد الوزير: "لو افترضنا التذكرة بـ100 جنيه هتبقى الزيادة 5 جنيهات في الأول والآخر وده رقم غير مؤثر".

ولفت إلى أن الدولة قدمت دعما كبيرا للفئات والشرائح الأكثر احتياجا مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد المنضمين إلى تكافل وكرامة، وهو ما كلف الدولة 250 مليار جنيه.

المصدر: الشروق