"روس آتوم": نعمل على توسيع التعاون بين روسيا والصين في مجال الطاقة النووية

كشف المدير العام لمؤسسة"روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أنه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو، تم التوقيع على برنامج استراتيجي في مجال الطاقة النووية حتى عام 2030.

كما أوضح أن "اللجنة الفرعية الروسية الصينية للطاقة النووية ستعقد اجتماعا في شهر يوليو القادم بروسيا، وسيتم مناقشة التعاون بين روسيا والصين في المشاريع المتعلقة بالجيل الرابع من المفاعلات النووية وإغلاق دورة الوقود النووي".

وأكد ليخاتشوف: "اتفقنا مع الشركاء الصينيين على الاجتماع القادم للجنتنا الفرعية حول الطاقة النووية، وسيعقد في يوليو بروسيا، سننظر في خطة العمل الكاملة المتعلقة بمزيد من توسيع التعاون، هذه هي مشاريعنا المشتركة التي تستهدف الجيل القادم من المفاعلات النووية، بالتحديد مفاعل نووي من الجيل الرابع".

وأشار أنه "خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في مارس الماضي، تم التوقيع على برنامج استراتيجي لتطوير التعاون في مجال التقنيات النووية حتى عام 2030".

وقال ليخاتشوف: "مهمتنا الآن في هذا البرنامج الاستراتيجي هي وضع خطة عمل محددة، ستكون كبيرة ومهمة جدا، وستستغرق خطة العمل، على ما أعتقد عدة أشهر".

كما أضاف أنه "سيتم تنفيذ العمل المشترك للمختصين النوويين الروس والصينيين على مستوى البحث والتطوير وعلى مستوى تنفيذ مرافق صناعة نووية محددة".

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المصدر: تاس