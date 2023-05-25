صندوق قطر للتنمية وهيئة تركية يضعان حجر أساس لبناء مدينة شمال سوريا

وضع صندوق قطر للتنمية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" حجر أساس مشروع إنشاء مدينة متكاملة في الشمال السوري.

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ويأتي ذلك في إطار "التعاون بين الجانبين لدعم اللاجئين والنازحين السوريين"، بحسبما نقلته جريدة "الراي" القطرية عن قنا.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس سعادة خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، وسعادة سليمان صويلو وزير الداخلية التركي.

وتعتبر المدينة ذات خدمات متكاملة، وتستهدف 50 ألف شخص، وتضم 5 آلاف شقة ومرافق عامة، ومسجدا ومركزا تجاريا و3 مدارس ومركزا صحيا.

وسيتم تطوير البنية التحتية للمدينة عبر إنشاء طرق وحدائق عامة وشبكة كهرباء وخزانات مياه، لتوفير سبل العيش الكريم للنازحين واللاجئين السوريين ودعم صمودهم.

المصدر: "الراي"