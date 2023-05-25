وزير المالية القطري: ملتزمون بالاستثمار في الاتصالات والصناعة في مصر

قال وزير المالية القطري علي الكواري، إن الدوحة ما زالت ملتزمة بالاستثمار في مصر وتتطلع إلى قطاعات مثل الاتصالات والتصنيع والسياحة.

وأفاد الكواري في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرغ"، بأن استثمارات قطر في مصر لأغراض تجارية بحتة.

وأكدت قطر التزامها بتنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات تعهدت بها لمصر، ولكنها لم تحدد أي إطار زمني لضخ هذه الاستثمارات.

وتعهدت الدوحة في مارس من العام 2022 بتقديم 5 مليارات دولار لمصر، حيث صرح وزير المالية علي الكواري بأنهم ملتزمون بذلك وفق تصريحات لتلفزيون "بلومبيرغ" في منتدى قطر الاقتصادي.

وأودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري استبعد تقديم وديعة أخرى.

وأوضح الوزير أن الأمر استثماري بحت، وليس منح ودعم التي أصبح تقديمها أمرا صعبا.

وتستضيف الدوحة "منتدى قطر الاقتصادي" الذي تنظمه "بلومبيرغ".

المصدر: وكالات