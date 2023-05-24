صادرات تركيا إلى السعودية ترتفع 600% في الثلث الأول من العام

أفادت بيانات نشرها مجلس المصدرين الأتراك، الأربعاء، أن قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، بلغت 780 مليونا و512 ألف دولار.

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وبحسب البيانات التي نشرتها وكالة "الأناضول"، فإن الصادرات التركية في الثلث الأول من العام الجاري سجلت زيادة فاقت 600 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وكانت صادرات الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 107 ملايين و419 ألف دولار.

وبلغت قيمة الصادرات إلى السعودية حوالي 1 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية، في حين جاءت المملكة في المرتبة 22 في قائمة الدول المستوردة من تركيا.

وجاء قطاع السجاد في مقدمة المنتجات التركية المصدرة إلى السعودية، بواقع 109 ملايين دولار، يليه الحبوب والبقوليات ومنتجاتها بـ81 مليون دولار، ثم المواد الكيماوية بـ77 مليون دولار.

وحلت صادرات اسطنبول إلى السعودية في مقدمة الولايات التركية بـ336 مليون دولار، تليها غازي عنتاب بـ120 مليون دولار، ثم أنقرة 48 مليون دولار.

المصدر: الأناضول