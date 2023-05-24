ميشوستين يقدم توصية لكيفية تعزيز التعاون بين روسيا والصين

قدم رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين توصيات للطلاب الراغبين في المساهمة في تعزيز التعاون بين روسيا والصين.

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وقال ميشوستين خلال حديثه مع طلاب خلال زيارة لجامعة تسينغهوا في بكين: "عليك أن تحترم البلد الذي تدرس فيه. احترمها أحبها لأن الأشخاص الذين يحيطون بك هم ضمانة مهمة للغاية للصداقة".

وأضاف: "من المهم أن تمثل بلدك بشكل كاف لكي تصبح مصدرا للمعلومات عن روسيا لممثلي الدول الأخرى. وطدوا الصداقات وتواصلوا وادرسوا وافتخروا ببلدكم. لا تنسوا روسيا".

كما ذكر رئيس الحكومة الروسية الطلاب بأن روسيا تعمل على تبسيط معادلة الشهادات الأجنبية، وقال: "الآن ستتم الإجراءات عبر الإنترنت. سيساعد هذا الخريجين على تأكيد شهاداتهم والحصول على وظيفة في الشركات الروسية".

واليوم في ختام المباحثات بين رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين ونظيره الصيني لي تشيانغ، تم التوقيع على 5 وثائق تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين.

وجاء ذلك في إطار زيارة عمل قام بها رئيس الوزراء الروسي على رأس وفد يضم مسؤولين ومدراء شركات للصين يومي 23 و24 مايو الجاري.

المصدر: RT