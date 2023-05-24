هل هناك ما يقلقك؟.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان يجيب قبل اجتماع مهم

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه سيبقي البائعين على المكشوف "متألمين"، داعيا إياهم إلى "الحذر"، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر لتحالف "أوبك +" لبحث سوق النفط.

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وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في جلسة عقدت في إطار منتدى قطر الاقتصادي: "أنا لا أقلق بل أفكر، أحافظ على وظيفتي بعدم القلق وأركز على التفكير، لذا لا أقلق بل اعتبر المضاربين كما هو الحال في كل سوق باقين فيها. واستمر بنصحهم بأنهم سيتألمون".

وأضاف الأمير السعودي: "وتألموا بالفعل في شهر أبريل وليس علي أن اكشف عن أوراقي فلست لاعب بوكر، ولا أعرف كيف ألعب البوكر ولكني استلهمت ذلك في فيلم ما".

وجدد وزير الطاقة السعودي تحذيره للمضاربين في أسواق الطاقة، وقال: "لكني أقول لهم (للمضاربين) احترسوا".

هل هناك ما يقلقك في #اسواق_الطاقة ؟

الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان : “أنا لا أقلق .. أنا أفكر” فوظيفتي ليست القلق بل التفكير. pic.twitter.com/Sg91fvxH6L — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) May 24, 2023

وفي وقت سابق، حمل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وكالة الطاقة الدولية مسؤولية عدم استقرار الأسعار في سوق النفط في العام الماضي 2022 من خلال إصدار توقعات خاطئة.

وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات وأنشطة منتدى قطر الاقتصادي، ويعد الحدث منصة حيوية لتبادل الأفكار بشأن أهم القضايا العالمية ويشهد مشاركة 2000 من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الوطن