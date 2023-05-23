من الدوحة.. أوربان: فكرة فرض حزمة جديد من العقوبات على روسيا تتعارض مع الفطرة السليمة

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن فكرة فرض الحزمة الحادية عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا أمر يتعارض مع الفطرة السليمة.

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وقال أوربان في منتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "إذا فعلت شيئا ما عشر مرات، مثل (فرض) حزم من العقوبات ولم ينجح الأمر، لذلك لا يوجد سبب للقيام بذلك للمرة الحادية عشرة، هذه مسألة مخالفة للفطرة السليمة. سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي في فهمنا ببساطة لا تعمل".

في نهاية سبتمبر الماضي، صرح أوربان بأن هنغاريا أصبحت أول دولة في أوروبا تطلق مشاورات وطنية لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

ودعا جميع مواطني البلاد إلى إبداء الرأي خلال المشاورات الوطنية، وبالتالي وضع حد للزيادة في أسعار الطاقة الناجمة عن العقوبات التي فرضتها بروكسل على دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا له، فإن الأسعار في أوروبا ستنخفض بمقدار النصف في غضون أيام قليلة إذا غير الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات. وشارك قرابة 1.4 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين في المشاورات.

وأفادت الحكومة الهنغارية، بأن 97% من المشاركين في المشاورات رفضوا العقوبات التي تسبب ضررا جسيما.

المصدر: نوفوستي