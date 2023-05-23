وزير الطاقة القطري: أمر وحيد أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام

توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي أن تواجه أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز، مشيرا إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبيا جنب أوروبا صعوبات أكبر في الأشهر الماضية.

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وقال الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي: "الأمر الوحيد الذي أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام هو شتاء معتدل وتباطؤ الاقتصاد". وأضاف "إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في (2024) وحل شتاء عادي، أعتقد أن الآتي أعظم".

غير أن الكعبي ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكدا أمام المنتدى أن أزمة طاقة تلوح في الأفق.

وصرح الكعبي "إذا لم يدركوا ذلك ولم تكن لديهم خطة مناسبة ولم يجلسوا مع المنتجين و(لم يتوقفوا عن) شيطنة شركات النفط والغاز فسيتعين على الأوروبيين مواجهة الواقع".

وفيما يخص الإمدادات المستقبلية للطاقة في العالم، شدد الكعبي على ضرورة إجراء دارسة دقيقة، وقال: "علينا أن ندرس الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم، ونحن مقبلين على إنتاج 126 مليون طن بحلول 2026".





المصدر: الراية + أ ف ب