وسائل إعلام: الرئيس بوتين يوافق على صفقة لبيع حصة في "ياندكس"

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفقة لبيع حصة مسيطرة (51%) في شركة التكنولوجيا "ياندكس"، التي تدير محرك البحث الروسي "ياندكس".

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وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام، نقلا عن مصادر خاصة، فقد تم تنسيق المرشحين الذين سيشترون الحصة مع الرئيس الروس من قبل مستشار التطوير المؤسسي لشركة "ياندكس" أليكسي كودرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المشترين المحتملين قد يكونوا: رجال الأعمال الروس فلاديمير بوتانين ووحيد أليكبيروف وألكسي مورداتشوف وبنك "في تي بي"، وشددت على أن قائمة المشترين ليست نهائية وقد تكون عرضة للتغيير.

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة شركة "ياندكس" الاقتراح في اجتماع اليوم الاثنين (22 مايو 2023).

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" بأن شركة "ياندكس" تلقت عرضا من رجلي الأعمال الروسيين فلاديمير بوتانين ووحيد أليكبيروف لشراء حصة مسيطرة في الشركة (51% على الأقل).

المصدر: فيدوموستي