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خبير: نصف سوق الأمن السيبراني سيكون لشركات روسية

مال وأعمال

خبير: نصف سوق الأمن السيبراني سيكون لشركات روسية
Sputnik
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قال الخبير أندريه كراسنوف، إن حصة حلول أمن المعلومات المحلية في روسيا بلغت بنهاية عام 2022 ما بين 30 و 35٪، وبنهاية العام الحالي ستتجاوز نسبة 50٪.

وأضاف كراسنوف الذي يشغل منصب مدير قسم تطوير حلول العملاء في شركة beeline cloud: "على مدى 15 عاما تقريبا شجعت الدولة، بمساعدة الوسائل التنظيمية، عملية صياغة وتطوير حلول محلية في مجال أمن المعلومات. ووفقا لتقديراتنا، يمكن الاستغناء عن استيراد حوالي 80-90٪ من فئات حلول أمن المعلومات دون أي مشاكل أو عناء. هذه المنتجات متوفرة لدينا. لكن في الوقت نفسه ووفقا لنتائج عام 2022 ، بلغت حصة حلول أمن المعلومات الوطنية في روسيا 30-35٪. نتوقع أنه بحلول نهاية عام 2023 ستتجاوز هذه الحصة 50٪".

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وفيما يتعلق بالبرمجيات المنهجية والتطبيقية، فإن الوضع حسب اعتقاد الخبير، لا يثير السرور كثيرا . ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن دورة تطوير منتج عالي الجودة في هذا المجال، تبلغ 5-7 سنوات، في حين أن العمل الحقيقي لتحفيز هذه الصناعة في روسيا بدأ منذ حوالي عامين فقط.

وقال كراسنوف: "أعتقد أنه من الممكن الاستعاضة عن استيراد حوالي 30٪ من البرامج الأجنبية الحالية، لكن حصة الحلول المحلية الآن لا تزيد عن 15٪".

المصدر: نوفوستي

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