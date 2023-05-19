سهم عملاق البحث الروسي "ياندكس" يحلق بعد تلقيها عرضا

قفز سهم شركة "ياندكس"، في تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 11%، بعد أن تلقت الشركة التي تدير محرك البحث الروسي "ياندكس" عرضا من رجلي أعمال روسيين.

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر سهم شركة "ياندكس" بنسبة 8.69% إلى 2222.80 روبل، وقبل ذلك صعد السهم بنسبة 11.74%، وفقا لما أظهرته بيانات بورصة موسكو.

وارتفع السهم بعد تقرير لوكالة "بلومبرغ" تحدث عن أن شركة "ياندكس" تلقت عرضا من رجلي الأعمال الروسيين فلاديمير بوتانين ووحيد أليكبيروف لشراء حصة مسيطرة في الشركة (51% على الأقل).

وأشارت شركة "ياندكس" إلى أن مجلس إدارتها سيناقش الاقتراح الأسبوع المقبل، ولكن قد يتم اتخاذ القرار النهائي في وقت لاحق.

وعلى صعيد تداولات بورصة موسكو ككل، تراجع مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.04% إلى 2632.20 نقطة، خلافا للمؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار الذي صعد بنسبة 0.20% إلى 1035.12 نقطة.

المصدر: RT + أر بي كا