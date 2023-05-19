روسيا تساعد سريلانكا في بناء أول محطة للطاقة النووية

أفادت منصة Ada Derana بأن أول محطة للطاقة النووية في سريلانكا سوف يتم إنشاؤها بحلول عام 2032 بمساعدة روسيا.

وذكرت المنصة أن نقاشا دار حول بناء أول محطة نووية في سريلانكا خلال اجتماع لجنة الرقابة القطاعية البرلمانية للطاقة والنقل، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي والأنشطة المستقبلية لمجلس الطاقة الذرية في البلاد.

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وقال مجلس الطاقة الذرية: "يمكن بناء محطة الطاقة النووية بحلول عام 2032 بدعم فني من روسيا، إذا سارت الأمور وفقا للخطة"، ولم يتم الكشف عن تفاصيل مشروع بناء المحطة.

وكان السفير الروسي لدى سريلانكا ليفان جاغاريان قد أخبر وسائل الإعلام المحلية، يناير الماضي، بلقاءات مع ممثلي مجلس الطاقة الذرية والوكالة النووية في البلاد، ووزير الطاقة كانشانا ويجيسكارا، وفي إطار الاجتماعات، تمت مناقشة خطة لمساعدة سريلانكا في بناء محطتين صغيرتين للطاقة النووية، كل منهما بطاقة 55 ميغاواط.

وبحسب الدبلوماسي، فإن وجود وحدتين نوويتين هو مجرد بداية للتعاون بين روسيا وسريلانكا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقد أجريت مشاورات حول هذه القضية بين موسكو وكولومبو من قبل، حيث قام وفد رفيع المستوى من "روس آتوم" بزيارة عمل إلى سريلانكا في 2018، وأجرى محادثات مع وكالة الطاقة الذرية السريلانكية، كذلك مع الرئيس آنذاك ماثريبالا سيريسينا.

المصدر: تاس