"الجنوب ليس فقط الهند هناك العالم العربي".. شركة لوجستية روسية ضخمة تتحدث عن تعاونها مع العرب

تحدث ممثل مجلس إدارة مجموعة "فيسكو" (FESCO) اللوجستية أندريه سيفيريالوف، عن تعاون شركته مع دول العالم، بما في ذلك مع العالم العربي، ولاسيما مع الإمارات.

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وقال في حديث لـRT على هامش مشاركته في منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي" اليوم الخميس: "تتركز أنشطة "فيسكو" على الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأقصى، ونتعاون بشكل خاص مع دول آسيا والمحيط الهادئ مثل الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية واليابان، لكن آخر التغيرات الجيوسياسية والقيود التي فرضها ضد قطاع الأعمال الروس تعطي دفعة لتوسيع اتجاهات التعاون".

وأضاف سيفيريالوف: "في العام الجاري أطلقنا رحلات شحن بحرية "ديب سي" (deep sea) إلى الهند متفادين العبور عبر موانئ أوروبية، ونحن مهتمون بإطلاق مسارات جديدة، لذلك أطلقتا العام الماضي رحلات عبر السكك الحديدية في مسار (شمال - جنوب)".

وتابع قائلا: "مهمتنا الرئيسية هي تقديم خدمات الملاحة (الشحن عبر الكونتينرز) عند العمل في بحر قزوين ومنطقة المحيط الهندي، بالنسبة لشركتنا الجنوب ليس فقط الهند وإيران بل هناك دول العالم العربي، بما في ذلك دول شرق إفريقيا".

وعن التعاون مع الدول العربية، أشار المسؤول إلى أن "فيسكو" تتعاون بشكل وثيق مع الشركة الإماراتية "دي بي ورلد" (DP world)، في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة المحيط الهندي، وتعد "دي بي ورلد" أكبر الشركات العالمية المشغلة للموانئ بالعالم.

وانطلقت في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية اليوم فعاليات وأنشطة منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، وينعقد الحدث يومي 18 و19 من مايو الجاري، ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 15 ألف شخص.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة قازان منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: RT