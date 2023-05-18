الاتحاد الأوروبي يقر بأن قطع الهند عن النفط الروسي أمر غير واقعي

أفاد مصدر أوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر مسألة "قطع الهند عن النفط الروسي" واقعية، إذ أن الهدف الرئيسي للإجراءات السابقة والمستقبلية هو الحد من عائدات النفط الروسية.

وقال المصدر رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس: "أتوقع أن يتم التطرق إلى قضية النفط (في قمة مجموعة السبع في اليابان) مثل الألماس (الروسي) هذا موضوع حساس للغاية. نعتقد أن سقف السعر قد حقق نجاحا كبيرا ما أدى إلى انخفاض الأسعار. لم يكن هناك هدف لقطع الهند عن النفط الروسي، هذا هدف بعيد المنال، كان يتعلق بالحد من عائدات النفط الروسية".

وفي الأسبوع الجاري، صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراء ضد الهند، بمزاعم أنها تكرر النفط من روسيا لبيعه في أوروبا.

وقال بوريل: "إذا دخل الديزل أو البنزين إلى أوروبا قادما من الهند ويتم إنتاجه من النفط الروسي، فهذا بالتأكيد تحايل على العقوبات، وعلى الدول الأعضاء (الاتحاد الأوروبي) اتخاذ إجراء".

ودخلت عقوبات أوروبية ضد إمدادات الذهب الأسود من روسيا حيز التنفيذ في 5 فبراير الماضي، حيث تم حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما حدد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا سعرياً لها.

بدورها قالت موسكو إن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا وسوف يقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار، وقالت موسكو، إن "أولئك الذين رفضوا (شراء منتجات النفط الروسية) سيظلون يشترونها لكن بسعر أغلى من خلال الوسطاء".

المصدر: نوفوستي