تحذيرات من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تستمر سنوات

توقع الاقتصادي ورجل الأعمال الأمريكي المعروف جيم روجرز، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي أو المقبل في ركود سيستمر حوالي 4-5 سنوات بسبب المبلغ القياسي للدين العام.

وقال روجرز في حوار مع وكالة "نوفوستي": "لطالما عانينا من حالات الركود. العالم كله يعاني من فترات ركود بشكل دوري، بما في ذلك أمريكا. الركود الأخير الذي شهدناه في عام 2008، وهذه أطول فترة في تاريخ الولايات المتحدة بدون ركود. سيبدأ الركود وعلى الأرجح في وقت لاحق هذا العام أو العام المقبل".

وبحسب رجل الأعمال الأمريكي فإن الركود الاقتصادي المنتظر سيستمر "لفترة أطول من المعتاد".

وأوضح أنه إذا كان الركود "في السنوات الأخيرة، استمر لمدة عام أو عامين أو ثلاثة كحد أقصى، من المحتمل أن يستمر هذه المرة لمدة أربع أو خمس سنوات، لأن الدين كبير جدا. وإذا كانت هناك حرب فإنها ستطيل مدة الركود".

وفي وقت سابق من شهر مايو، لم يستبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، احتمال حدوث ركود.

بدوره حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من خطر الركود، قائلا الأسبوع الماضي إنه مع مثل هذا التطور في الأحداث، قد يحدث ضرر كبير لاقتصاد البلاد.

المصدر: نوفوستي