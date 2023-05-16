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بيانات غير متوقعة عن التضخم في المملكة المتحدة

مال وأعمال

بيانات غير متوقعة عن التضخم في المملكة المتحدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعد معدل البطالة في المملكة المتحدة في ظل تباطؤ في سوق العمل وبحث عن المزيد من الوظائف، ويتزامن ذلك مع تحذير مراقبين من حدوث ركود اقتصادي.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS) فقد ارتفع معدل البطالة في المملكة في الفترة من يناير إلى مارس 2023 إلى 3.9% من 3.8% في الفترة من ديسمبر 2022 وفبراير 2023.

وجاءت البيانات مخالفة لتوقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، حيث أشاروا إلى 3.8%.

وبلغ متوسط ​​عدد العاطلين عن العمل فوق 16 عاما في البلاد في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام 1.329 مليون شخص، بعد أن ارتفع بمقدار 60 ألفا مقارنة بالرقم الخاص بشهر ديسمبر 2022 - فبراير 2023، وبواقع 71 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب المكتب فإن الزيادة في البطالة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لأكثر من 12 شهرا.

المصدر: برايم

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