السعودية تستغل الفرصة في أسواق الدين العالمية

تلقت السعودية طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ".

ودخلت السعودية أسواق الدين الدولية أمس (الاثنين) عبر بيع صكوك على شريحتين، وأظهرت وثيقة أن المملكة طرحت صكوكا بالدولار على آجال 6 سنوات و10 سنوات.

وحددت السعودية سعرا استرشاديا أوليا عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأمريكية للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات.

وتم تعيين بنوك "سيتي غروب"، و"جي بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد" منسقة للإصدار.

وكانت المملكة قد افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.

المصدر: عكاظ