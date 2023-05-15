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"القاموس المصري مفيهوش مستحيل".. الرئاسة المصرية تنشر فيديو من الصحراء

مال وأعمال

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نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، فيديو يوضح حجم المشروعات التي تم إنجازها في مشروع توشكى، أكبر مشروع لاستصلاح الأراضي في الشرق الأوسط.

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ووثق الفيديو تطور العمل خلال مشروع توشكى، والذي بدأته فكرته منذ عام 1997، حيث أوضح الفيديو التحديات والعقبات التي واجهت المشروع، وما تم من جهود في إنهاء تلك العقبات. 

ويعد مشروع توشكى الخير الأكبر من نوعه، في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة، التي نفذتها الدولة بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث إنه ومنذ 4 أشهر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع، أثناء زيارته لمحافظة أسوان، إلى جانب عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر.

المصدر: RT

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