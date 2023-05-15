مصر.. وزير التموين يكشف عن مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن احتياطي البلاد من القمح يكفي لـ 5 شهور.

وقال المصيلحي خلال افتتاح مصنع في شرق العوينات جنوب مصر، بحضور السيسي، إن إنتاج مصر المحلي من القمح يبلغ 10 ملايين طن على مساحة 3.2 مليون فدان.

وأكد وزير التموين المصري إنه تم توريد مليوني طن قمح لوزارة التموين حتى الآن، ونحن تقريبا في نصف الموسم، وبالتالي المستهدف يقترب من 4 ملايين طن وقال: "الدولة تعمل علي زيادة المنتج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد.

وحول نسب الاكتفاء من السلع الاستراتيجية والمخزون الاستراتيجي، أوضح وزير التموين كالتالي أن نسبة الاكتفاء من السكر 7 شهور، والأرز 3 شهور، والزيوت 4 شهور، واللحوم 3.5 شهور، والدواجن 8 شهور.

المصدر: اليوم السابع