دبي تحتل مجددا المركز الأول عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية

أعلن ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، تصدر الإمارة التصنيف العالمي من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الجديدة، لعام 2022.

وكتب ولي عهد دبي على تويتر: "للعام الثاني على التوالي، تحتل دبي المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات الجديدة في العام 2022 بنمو سنوي قدره 89.5 بالمئة، وتدفق استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 47 مليار درهم (حوالي 12.8 مليار دولار)".

وأفادت الخدمة الصحفية لحكومة الإمارة أن أكبر المستثمرين في المشاريع الجديدة في دبي هم الولايات المتحدة (20٪) وبريطانيا العظمى (13٪) والهند (12٪) وفرنسا (5٪) وسويسرا (4٪).

وبحسب التصنيف العالمي fDi Intelligence، احتلت ثلاث دول عربية المراكز الثلاثة الأولى، لكن عددا من بلدان مجموعة السبع (مجموعة 7) شهدت تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وفقا لبيانات Arabian Buisness، احتلت المملكة العربية السعودية وقطر المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتم تسجيل أكبر انخفاض في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: تاس