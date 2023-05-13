لأول مرة.. إعلان أسعار الذهب في البورصة المصرية

بدأت البورصة المصرية في الإعلان عن أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع شركة جولد نت للتجارة لأول مرة في التاريخ.

إقرأ المزيد

واقتصر إعلان الموقع الرسمي للبورصة المصرية، على سعر جرام 24 والذي سجل 2882.06، وفقا للعرض فيما سجل 2948.71 جنيه وفقا للطلب.

وقال رامي الدكاني رئيس البورصة، خلال ورشة عمل للصحفيين عقدت في وقت سابق، إن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، وأن هذه الأسعار سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب.

ومن المقرر أن يطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، غدًا الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة، بالتزامن مع إعلان رامي الدكاني رئيس البورصة، أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني، بعد الانتهاء من إصلاح المشاكل الفنية، والتي أجلت بدء عرض الأسعار منذ الأحد الماضي.

ويعد صندوق "AZ- Evolve" هو أول صندوق للاستثمار في الذهب يستهدف جمع نحو ملياري جنيه بشكل مبدئي للمرحلة الأول من الاكتتاب، والتي ستنطلق يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري.

ويأتي صندوق الذهب الأول من نوعه من خلال تعاون إيفولف للاستثمار القابضة، مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق الاستثمارية.

وستتولى شركة إيفولف عملية شراء الذهب الخام والاحتفاظ به عن طريقة شركة egcash للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية” المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد، فيما ستتولى شركة أزيموت مصر الإدارة الصندوق مدير الصندوق، بجانب شركة كاتليست بارتينر لخدمات الإدارة لتحديد أسعار الوثيقة والمتوقع لها البدء بسعر 10 جنيهات طبقًا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب في الصندوق من خلال عدة جهات من بينها شركات الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وعربية أونلاين للوساطة في الأوراق المالية، وأسطول، ومباشر إنترناشيونال، وثاندر، ونعيم، بالإضافة إلى جلوبال إنفيست، وبريميير، وثرى واى.

المصدر: القاهرة 24