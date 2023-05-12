روسيا.. تباطؤ التضخم على أساس سنوي إلى 2.31%

تباطأ التضخم السنوي في روسيا خلال أبريل 2023 إلى 2.31% مقابل 3.51% في مارس المنصرم، على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار المستهلك بـ 0.38% بحسب جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي "Rosstat".

كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في أبريل بنسبة 0.29% مقارنة بشهر مارس، وانخفضت أسعارها بنسبة 0.01% على أساس سنوي.

بينما ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.15% على أساس شهري وانخفضت بنسبة 0.26% مقارنة بشهر أبريل 2022. كما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 0.79% مقارنة بشهر مارس وبنسبة 9.43% على أساس سنوي.

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أما بالنسبة للمواد الغذائية، في أبريل، ومن بين المنتجات الغذائية، لوحظت زيادة ملحوظة في أسعار السكر العادي بنسبة 2.1%، البصل 22.6%، الملفوف الأبيض 22.5%، والكمثرى 8.2%، العنب 5.4%، الليمون - 5%، الموز 4.4%، جزر 2.7%، وغيرها..

وذكرت البيانات أيضا انخفاض سعر الحنطة السوداء بنسبة 2.6%، وبيض الدجاج بنسبة 1.5%، والشعيرية بنسبة 1.3%، والجمبري الكامل المجمد ، والحليب المعقم - بنسبة 1.2% ، والمعكرونة المصنوعة من دقيق القمح الممتاز بنسبة 1.1%.

أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية والأدوية، فقد ارتفعت أسعار الأدوية غير المرتبطة بالأدوية الحيوية والأساسية بمعدل 0.1%.

كما أصبحت الأدوية الحيوية والأساسية أرخص في المتوسط ​​بنسبة 0.1%، بما في ذلك الباراسيتامول والفوسفوجليف بنسبة 1.3%، وبعض الفيتامينات..

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار أجهزة التلفزيون بنسبة 2.7%، والثلاجات بنسبة 2.1%، والمواقد المنزلية والغسالات، والمكاوي الكهربائية، والهواتف الذكية، وأقراص USB المحمولة.

المصدر: تاس