المصدّرون الروس يضاعفون حجم تعاملاتهم باليوان الصيني 14 مرة تقريبا

زاد المصدرون الروس حجم المعاملات باليوان الصيني مما يعادل 0.5 مليار دولار إلى 6.9 مليار شهريا (13.8 ضعفا)، فيما زاد المستوردون تعاملاتهم من 1.4 مليار إلى 7.7 مليار (5.5 أضعاف).

ووفقا لتقرير مخاطر الأسواق المالية لبنك روسيا، نمت حصة اليوان الصيني في عمليات التصدير والاستيراد بشكل كبير على خلفية انخفاض حصة العملات "السامة" في التسويات التجارية، وبحلول مارس 2023، كانت حصة اليوان في هيكل الصادرات 18% وفي هيكل الواردات – 27%.

كما أن حصة اليوان في البورصة الروسية والأسواق خارج البورصة آخذة في الازدياد. وفي سوق الصرف الفوري، ارتفعت حصة اليوان في أبريل 2023 إلى 36.1%، في السوق خارج البورصة - إلى 22.3%، بينما في نهاية عام 2022 كانت 31.5% و17.6% على التوالي.

وتغير هيكل المشترين والبائعين في السوق الفوري لليوان على مدى الأشهر الستة الماضية. وحتى أكتوبر 2022، كانت المجموعة الرئيسية لموردي اليوان في السوق المحلية هي البنوك الأخرى (بما في ذلك البنوك الأجنبية الفرعية) التي اشترت اليوان في السوق خارج البورصة من غير المقيمين. وقامت بنوك أخرى، بدورها، ببيع اليوان المكتسب في سوق الصرف إلى بنوك روسية ذات أهمية نظامية، مما أدى إلى تلبية طلب المواطنين والشركات على الودائع باليوان. وبالتالي، خلال هذه الفترة كان هناك صافي تدفق السيولة باليوان إلى السوق المحلية.

ومنذ أكتوبر 2022، تسارع تدفق اليوان إلى السوق الروسية بسبب المصدرين، بينما ظل الطلب على هذه العملة من الشركات لدفع ثمن الواردات. ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك المهمة على مستوى النظام والتي تعمل مع المصدرين هي المورد الرئيسي لليوان في سوق الصرف. وحتى مارس 2023، عمل غير المقيمين كمشترين صافين لليوان؛ وفي أبريل 2023، أصبحت الشركات غير المالية هي المشتري الرئيسي. وتم استخدام هذه المشتريات بشكل أساسي لدفع ثمن الواردات.

المصدر: تاس