فنلندا توقف نقل الغاز المسال من مشروع روسي

ذكرت صحيفة كوميرسانت، نقلا عن بيانات شحن، أن شركة الغاز الفنلندية "غاسوم" أوقف تحميل ناقلاتها بالغاز الطبيعي المسال من مشروع لشركة الطاقة الروسية "نوفاتيك".

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وأشارت الصحيفة إلى أن الناقلة Coral Energice، التابعة لشركة "غاسوم"، دخلت آخر مرة إلى ميناء فيسوتسك الروسي في 24 أبريل الماضي وغادرته فارغة.

وجاء في مقال للصحيفة "توقفت شركة "غاسوم" عن نقل شحناتها من الغاز الطبيعي المسال من مشروع (كريوغاز - فيسوتسك)"، وأشارت إلى أن ناقلات الشركة الفنلندية كانت تنقل عدة شحنات من الغاز من المشروع في الشهر.

ومشروع (كريوغاز - فيسوتسك) قادر على إنتاج 660 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وتمتلك شركة "نوفاتيك" 51% في المشروع، بينما 49% المتبقية يملكها "غازبروم بنك".

المصدر: نوفوستي