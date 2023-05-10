مصر تصدر قرارا بالتوقف عن المشروعات الجديدة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن "هناك توجيها بالتركيز على إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حاليا".

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وأوضح أن هذا جاء في ظل إجراءات الترشيد التي تم إعلانها، مؤكدا أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية المختلفة.

وأعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة الكامل بملف السياحة، وحرصها على دفع هذا القطاع لجذب السياحة الوافدة من بلدان العالم، مع الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية المختلفة.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن عن زيادة مستويات الدين في مصر نتيجة انخفاض سعر الجنيه، حيث زاد مستوى الدين، إلى 1.8 تريليون جنيه.

وتوقع أن يصل الدين إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين.

المصدر: RT