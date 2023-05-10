بيانات تظهر نمو التضخم الأمريكي على أساس شهري

أظهرت بيانات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، نمو التضخم في أبريل الماضي على أساس شهري بنسبة 0.4%، بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1% في الشهر الذي قبله (مارس 2023).

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وجاءت نتيجة شهر أبريل الماضي متوافقة مع توقعات الأسواق.

كذلك أشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي انخفض الشهر الماضي إلى 4.9%، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤه إلى 5.0%.

أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، فقد أظهرت البيانات تباطؤه إلى 5.5% على أساس سنوي بنهاية أبريل الماضي.

وهو يتماشى مع توقعات الأسواق، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت نموا بنسبة 5.6% خلال مارس الماضي.

أما على أساس شهري، فقد أوضحت البيانات تسجيل التضخم الأساسي 0.4% على أساس شهري في أبريل 2023، بما يفوق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.

المصدر: برايم