هل نشاهد "بريكست" جديدا؟.. 5 دول يرجح أن تسير على خطى المملكة المتحدة وتغادر الكتلة الأوروبية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن الدول الأوروبية التي يمكن أن تحذو حذو المملكة المتحدة وتغادر الكتلة الأوروبية، ورجحت الصحيفة أن 5 دول يمكنها القيام بهذا الإجراء.

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وقدم التقرير تحليلا عن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة الأوروبية، كما استند إلى مسح أجرته "يوروباروميتير".

- اليونان: تصاعدت التوترات منذ بداية أزمة الديون في البلاد في عام 2009، وتدرس أثينا مطالب الاتحاد الأوروبي، التي تعتبرها مهينة، حول اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة.

وبحسب نتائج مسح فإن 53% من الذين تم استطلاعهم لديهم نظرة متشائمة حول مستقبل الكتلة الأوروبية.

- إيطاليا: بعد أن تضررت بشدة من جائحة كورونا بدأت الدول في التشكيك في الاتحاد الأوروبي، حيث ينتقذ الإيطاليون الاتحاد بسبب بطء إجراءات الإغاثة وعدم فعاليتها.

ووفقا لنتائج المسح فإن 33% من الذين تم استطلاعهم لديهم نظرة متشائمة.

- فرنسا: الكثير من الفرنسيين مقتنعون بفقدان السيادة لصالح بروكسل، وفي ظل ذلك تزداد شعبية مارين لوبان التي تدعو للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، فيما يفقد ماكرون الدعم الشعبي بسبب إصلاحات نظام التقاعد.

ووفقا لنتائج المسح فإن 57% من الذين تم استطلاعهم لديهم نظرة متشائمة.

- السويد: الخروج المبكر من الاتحاد الأوروبي غير مرجح، لكن الاستياء من تدخل الكتلة في شؤون البلاد آخذ في الازدياد. وقال زعيم "الديمقراطيين السويديين" إن "السلطات الألمانية وبولندا وفرنسا هي التي تقرر بالفعل كيف يعيش السويديون".

وبحسب نتائج المسح فإن 24% من الذين تم استطلاعهم لديهم نظرة متشائمة.

- هنغاريا (المجر): بات رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان منبوذا في أوروبا بسبب علاقاته مع موسكو، ورفض الاتحاد الأوروبي منح الدولة مليارات اليوروهات من صندوق التعافي من الجائحة، كما أن بروكسل تطالب بودابست بإصلاحات سياسية كبيرة، لكن من غير المرجح أن يوافق أوربان عليها.

ووفقا لنتائج المسح فإن 43% من الذين تم استطلاعهم لديهم نظرة متشائمة.

المصدر: برايم