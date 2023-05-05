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الروبل يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ نهاية مارس 2023

مال وأعمال

الروبل يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ نهاية مارس 2023
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تواصل العملة الروسية الروبل ارتفاعها أمام عملات رئيسية اليوم الجمعة، وجرى تداول العملة الأمريكية دون مستوى 77 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 31 مارس الماضي (2023).

وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 83 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.72 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 79 كوبيكا إلى 85.39 روبل، فيما انخفضت العملة الصينية اليوان بمقدار 11 كوبيكات إلى 11.16 روبل.

وفيما يلي منحى تداول الروبل أمام الدولار في نحو شهر:

الروبل يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ نهاية مارس 2023
Bloomberg

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي

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