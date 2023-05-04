نوفاك يدحض تقارير إعلامية عن إنتاج الذهب الأسود الروسي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، مجددا التزام بلاده الكامل بالخفض الطوعي في إنتاج النفط، مشيرا إلى تراجع إمدادات خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الثلثين.

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وقال نوفاك للصحفيين اليوم الخميس: "بالنظر إلى التكهنات التي لا أساس لها في الصحافة بشأن مستويات إنتاج النفط (الروسي)، تؤكد روسيا مجددا التزامها الكامل بتنفيذ مستويات خفض إنتاج النفط الطوعي (التي أعلنت عنها في السابق)".

وأضاف: "فيما يتعلق بتقارير إعلامية أشارت إلى نمو الصادرات بعد نتائج مراقبة الشحنات البحرية فإن هذه التقارير لا تأخذ في الحسبان حقيقة أن شحنات خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد انخفضت بشكل كبير بأكثر من الثلثين، والتي تم تعويضها بشكل جزئي فقط عبر الصادرات البحرية".

وفي وقت سابق أفادت وكالة "بلومبرغ" بأنه لا توجد مؤشرات على انخفاض ملحوظ في صادرات النفط الروسية، على الرغم من قرار موسكو قبل شهرين خفض إنتاجها من الذهب الأسود.

وبحسب الوكالة فإن إمدادات النفط البحرية من روسيا مستقرة بل وتتزايد تدريجيا، وفي الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي تجاوزت بشكل عام مستوى 4 ملايين برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي